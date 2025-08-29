На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ярославской области двоих россиян арестовали по обвинению в госизмене

ТАСС: в Ярославской области двое обвиняемых в госизмене помещены под стражу
true
true
true

Обвиняемые в государственной измене двое жителей Ярославской области арестованы, они будут находиться под стражей до 16 октября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Ярославского областного суда.

«Стража избиралась Кировским судом 18 июня 2025 года. 13 августа Фрунзенский районный суд Ярославля продлил обоим срок содержания под стражей до 16 октября. Фигуранты обвиняются по ст. 275 УК РФ», — сказали там.

29 августа сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали двух жителей региона. Мужчины из Рыбинска и Ярославля по собственной воле установили связь с представителями украинских спецслужб и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Ярославской области. Фигурантам может грозить пожизненное заключение.

До этого жительница Рязани, осужденная на пять лет, призналась, что сняла видео с российской военной техникой и «по дурости» отправила его человеку, который оказался агентом Украины. По ее словам, агенты интересовались у нее информацией о пороховом заводе и Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее в Москве осудили программиста, спонсировавшего украинские войска.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами