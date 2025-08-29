В Ярославской области двоих россиян арестовали по обвинению в госизмене

Обвиняемые в государственной измене двое жителей Ярославской области арестованы, они будут находиться под стражей до 16 октября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Ярославского областного суда.

«Стража избиралась Кировским судом 18 июня 2025 года. 13 августа Фрунзенский районный суд Ярославля продлил обоим срок содержания под стражей до 16 октября. Фигуранты обвиняются по ст. 275 УК РФ», — сказали там.

29 августа сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали двух жителей региона. Мужчины из Рыбинска и Ярославля по собственной воле установили связь с представителями украинских спецслужб и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Ярославской области. Фигурантам может грозить пожизненное заключение.

До этого жительница Рязани, осужденная на пять лет, призналась, что сняла видео с российской военной техникой и «по дурости» отправила его человеку, который оказался агентом Украины. По ее словам, агенты интересовались у нее информацией о пороховом заводе и Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее в Москве осудили программиста, спонсировавшего украинские войска.