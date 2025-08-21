Суд приговорил крымчанку к длительному заключению за госизмену

Крымчанку приговорили к 15 годам за подготовку теракта на железной дороге

Военный суд приговорил жительницу Крыма к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта по заданию спецслужб Украины (СБУ). Об сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По информации следствия, девушка, по заданию СБУ, планировала поджечь релейный шкаф на железной дороге. Крымчанку задержали в Симферополе, позднее ФСБ обнародовала видео с задержанной.

На опубликованных кадрах видно, как силовики проводят обыск в квартире женщины, в ходе которого, были обнаружены самодельные зажигательные устройства, компоненты для их изготовления и мобильные телефоны.

Как уточнили в ФСБ, деятельность россиянки при помощи одного из мессенджеров курировали украинские спецслужбы.

Суд признал крымчанку виновной по двум статьям: государственная измена и приготовление к террористическому акту и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

