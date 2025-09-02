Стало известно количество въехавших в этом году в РФ граждан Украины

РИА Новости: с начала года в Россию въехали более 16 тысяч украинцев

В этом году в Россию въехали свыше 16 тысяч украинских граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

В общей сложности с начала 2025 года границу Российской Федерации пересекли 16225 граждан Украины. Из них 15338 совершали частные визиты, 652 — деловые, 57 человек были туристами, 21 проезжал через Россию транзитом.

15475 украинских граждан прибыли в РФ авиатранспортом, 705 человек въехали на автомобиле, 45 перешли границу пешком.

25 августа стало известно, что сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) забрали 40 украинских граждан, ранее депортированных из РФ и вывезенных 22 августа из серой зоны на грузино-российской границе на Украину.

14 июля сообщалось, что пограничная служба Российской Федерации вынесла решения о запрете въезда в страну на срок от 20 до 50 лет гражданам Украины, которых не пропустили на территорию из аэропорта Шереметьево.

Ранее в России обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев.