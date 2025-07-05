В России обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев

С 21 июля в России вступают в силу новые правила контроля виз для иностранцев. Соответствующие изменения в положение об оформлении виз внесены постановлением правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Главное изменение заключается в том, что данные об аннулированных визах теперь автоматически вносятся в государственную миграционную систему и передаются в ФСБ. Это исключит возможность нелегального въезда в страну, даже если в паспорте отсутствует штамп «аннулировано».

До этого при сокращении срока пребывания или депортации иностранцам ставили отметку в визе и выдавали документ для выезда. Но если паспорт не изымался (например, при утере), человек мог повторно въехать в Россию. Теперь пограничники при проверке баз данных будут ставить штамп «аннулировано» непосредственно на границе.

Параллельно упрощены визовые условия для участников программы переселения соотечественников, которые получат визы на 1 год вместо 3 месяцев с правом продления, и для иностранных специалистов по монтажу оборудования, которые смогут продлевать свои трехмесячные визы дополнительно на 90 дней.

Изменения обусловлены практическими нуждами: переселенцы из дальнего зарубежья не успевали оформить документы за 3 месяца, а монтажникам стратегических объектов требовалось больше времени для завершения работ. Новые правила синхронизированы с федеральным законом о миграционном учете, который также вступает в силу 21 июля.

Ранее в Госдуме одобрили расширение оснований для лишения гражданства России.