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Не допущенным в РФ украинцам закрывают въезд в страну на десятки лет

ТАСС: не пропущенные в Россию украинцы не смогут попасть в страну 50 лет
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Пограничная служба Российской Федерации вынесла решения о запрете въезда в страну на срок от 20 до 50 лет гражданам Украины, которых не пропустили на территорию из аэропорта Шереметьево. Об этом, ссылаясь на судебные материалы, сообщает ТАСС.

Так, во время проведения в Шереметьево фильтрационно-проверочных мероприятий выяснилось, что украинская гражданка в соцсетях положительно реагировала на публикации с военнослужащими армии Украины, а также проявляла заинтересованность в «контенте проукраинский направленности». В связи с этим ей на 50 лет был запрещен въезд в Россию.

Во втором случае,украинец также не смог пройти пограничный контроль из-за поддержки вооруженных формирований Украины. Кроме того, обнаружилось, что он отрицательно относился в проведению специальной военной операции и действиям российских властей, а в его телефоне были найдены контакты сотрудников украинских спецслужб и правоохранительных органов. Поэтому ему запретили въезжать в Россию в течение 20 лет.

9 июля сообщалось, что у известного украинского музыканта, вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука могут возникнуть трудности со въездом в Российскую Федерацию.

Ранее в России обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев.

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