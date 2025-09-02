На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали самый простой способ борьбы с ОРВИ

Профессор Никифоров: избавиться от вирусов поможет питье
Shutterstock/FOTODOM

Самый доступный метод борьбы с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) раскрыли эксперты: профессор Владимир Никифоров, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, и врач, телеведущий Александр Мясников. Запись эфира с рекомендациями специалистов доступна на платформе «Смотрим».

Владимир Никифоров подчеркнул, что быстрому выведению вирусов из организма способствует обильное питье.

«Если себе представить нашу с вами кровь, в которой циркулируют вот эти вот токсины вирусные, то самый простой способ избавиться от них — это развести их банальной рабоче-крестьянской водичкой и заставить почку выделять эти токсины вместе с мочой», – пояснил профессор, ссылаясь на современные клинические рекомендации.

Александр Мясников добавил, что токсины выводятся из организма не только с мочой, но и с потом, а также при дыхании.

«Пить надо обильно, это 100 процентов», — подчеркнул он.

Ранее россиян предупредили о скором скачке заболеваемости ОРВИ и гриппом.

