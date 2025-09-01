На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Печник нашел взрывное устройство в погребе дома советского генерала

В Ленобласти печник предотвратил взрыв в доме советского генерала авиации
Telegram-канал Mash на Мойке

В деревне Агалатово Ленинградской области печник предотвратил взрыв в доме генерала авиации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Специалист занимался демонтажом старой печи по заказу дочери генерала, когда заметил провода, уходящие в погреб, а также бутылку с керосином и детонатор. Дом, доставшийся женщине по наследству еще в 1997 году, с тех пор стоял заброшенным. Недавно семья приступила к капитальному ремонту и переоборудованию коммуникаций.

Как отмечают журналиста, вероятнее всего, взрывоопасный «тайник» был устроен еще при отце хозяйки дома, и сейчас определить его назначение и происхождение достаточно сложно.

В августе супруги, ставшие владельцами дома на острове Гернси в проливе Ла-Манш, нашли под зданием нацистский бункер времен Второй мировой войны. Шон и Кэролайн Тулье приобрели дом на острове в ноябре 2021 года. Гернси не входит в состав Великобритании, однако находится под ее управлением. Во время ремонта супруги наткнулись на подземное сооружение, построенное немецкими военными во время оккупации острова в годы Второй мировой войны.

Ранее археологи на Аляске обнаружили 1000-летнюю яму, в которой хранили еду.

