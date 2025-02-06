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На Аляске обнаружена 1000-летний погреб для хранения продуктов питания

Smithsonian mag: археологи на Аляске обнаружили 1000-летнюю яму, в которой хранили еду
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На Аляске обнаружена яма для хранения продуктов питания, выкопанная 1000 лет назад, пишет Smithsonian mag.

На Аляске археологи нашли хорошо сохранившийся тайник, использовавшийся коренным народом дене. Это открытие проливает свет на долгую историю региона и поднимает вопросы о сохранении его культурного наследия для будущих поколений.

Тайник, напоминающий погреб, был обнаружен на территории Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон. Как пояснила археолог Элизабет Ортис, такие хранилища использовались для сохранения рыбы, мяса и ягод в суровых условиях юго-восточной Аляски.

Тайник глубиной около метра был выкопан в хорошо дренированной почве и выложен корой березы и травой. Он расположен вдоль древней тропы дене, которая вела на север из района современного Анкориджа. Народ дене, также известный как атабаски, включая племена денаина и ахтна, традиционно использовал эти места для летней рыбалки и заготовки лосося и мяса.

Изначально археологи предполагали, что тайнику несколько сотен лет. Однако радиоуглеродный анализ показал, что его возраст составляет около 1000 лет.

«Мы были шокированы, когда получили результаты. Это было невероятно захватывающе», — поделилась эмоциями Ортис.

Ранее в Ираке нашли каменные топоры возрастом до 1,5 млн лет.

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