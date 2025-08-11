В подвале дома на Гернси нашли немецкий бункер времен Второй мировой войны

Супруги, ставшие владельцами дома на острове Гернси в проливе Ла-Манш, нашли под зданием нацистский бункер времен Второй мировой войны, сообщает Daily Star.

Шон и Кэролайн Тулье приобрели дом на острове в ноябре 2021 года. Гернси не входит в состав Великобритании, однако находится под ее управлением. Во время ремонта супруги наткнулись на подземное сооружение, построенное немецкими военными во время оккупации острова в годы Второй мировой войны.

Обнаруженный бункер состоит из двух больших залов и соединяющих их коридоров. На одной из стен супруги заметили надпись на немецком языке «Achtung feind hort mit» («Осторожно, враг подслушивает»). Пара призналась, что от этих слов у них побежали мурашки по коже.

Тулье рассказали, что им была известна информация о других подобных бункерах на острове, и они предполагали наличие такого сооружения рядом, поскольку во время войны на фундаменте их дома располагался немецкий склад. Кроме того, предыдущий владелец упоминал о неких помещениях «там, внизу», где он играл с братьями в детстве, пока его отец не засыпал подвал. После обнаружения входа в бункер Шон вместе с друзьями пригнал экскаватор и расчистил помещение, вынеся около 100 тонн земли.

Сейчас супруги планируют обустроить в бункере игровую комнату с бильярдным столом и тренажерным залом, а также хотят провести там вечеринку на Хэллоуин.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли следы Янтарной комнаты.