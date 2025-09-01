На Урале обнаружили предметы с нацистской символикой в посылке из ФРГ

Уральские таможенники обнаружили предметы с нацистской символикой в посылке из Германии. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства установили, что житель Свердловской области заказал в интернете атрибутику с запрещенной символикой для личной коллекции. В посылке были найдены 15 предметов: документы, фотографии немецких солдат, альбомы и элементы одежды со свастикой и изображением имперского орла.

По заключению экспертов, изъятые вещи содержат признаки экстремистской направленности.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении запретов и ограничений. Нарушителю грозит штраф и конфискация товара.

27 августа ФТС сообщало, что на судне, прибывшем в Новороссийск из Турции, таможенники нашли книги с экстремистским содержанием. По данным ведомства, в личных вещах одного из членов экипажа было найдено пять печатных изданий, среди которых оказалась автобиография Адольфа Гитлера «KAVGAM, MEIN KAMPF» на турецком языке. По информации таможни, книга была издана в Стамбуле в 2018 году и содержит фотографии фюрера, а также символику нацистской Германии.

Ранее жительницу Татарстана заподозрили в проведении собраний сторонников радикального ислама.