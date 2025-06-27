Жительницу Татарстана заподозрили в проведении собраний сторонников радикального ислама

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали женщину, подозреваемую в участии в международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, по месту проживания подозреваемой проходили агитационные собрания, где распространялись радикальные идеи среди мусульман. Там также изучалась экстремистская литература и велась вербовка новых участников.

По факту возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

Накануне суд в Петербурге заключил под стражу 32-летнего мужчину, обвиняемого в намерении вступить в ряды организации, признанной в РФ террористической, а также в публичном оправдании терроризма и развратных действиях в отношении двух детей.

По версии следствия, обвиняемый, испытывая ненависть к руководству и гражданам России, разделяя цели деятельности и идеологию запрещенной организации, решил вступить в ее ряды.

Ранее в Совбезе прокомментировали ситуацию с международным терроризмом.