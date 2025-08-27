В Новороссийске таможня нашла книги Гитлера у члена экипажа турецкого судна

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФТС: на судне в Новороссийск из Турции задержали иностранца с книгами нацистов
На судне, прибывшем в Новороссийск из Турции, новороссийские таможенники обнаружили книги с экстремистским содержанием. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, при осмотре помещений судна в личных вещах одного из членов экипажа было найдено пять печатных изданий, среди которых оказалась автобиография Адольфа Гитлера «KAVGAM, MEIN KAMPF» на турецком языке.

По информации таможни, книга была издана в Стамбуле в 2018 году и содержит фотографии фюрера, а также символику нацистской Германии. Материалы были направлены на экспертизу. В отношении иностранного гражданина будет возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ за несоблюдение запретов и ограничений. Ему грозит штраф и конфискация изъятого издания.

В ФТС подчеркнули, что печатные материалы с призывами к экстремистской или террористической деятельности, а также с публичным оправданием терроризма запрещены для перемещения через таможенную границу ЕАЭС.

До этого в Московской области в гараже с розами из Эквадора правоохранители обнаружили партию кокаина весом в 15,6 килограмма на 200 миллионов рублей.

Ранее жительницу Татарстана заподозрили в проведении собраний сторонников радикального ислама.

