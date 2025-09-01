Психиатр рассказала о синдроме ночной еды

Синдром ночной еды представляет собой особую форму расстройства пищевого поведения, он может возникать на фоне недосыпа. Об этом kp.ru рассказала психиатр-психотерапевт Центра терапии и профилактики метаболических расстройств и ожирения Татьяна Зеленкова-Захарчук.

По ее словам, этот феномен встречается примерно у 9% населения планеты. Чаще всего с недугом сталкиваются дети и молодые мужчины.

«Некоторые люди специально оставляют продукты рядом с кроватью перед сном, другие отправляются за едой в ближайший круглосуточный магазин или вызывают доставку готовых блюд домой. Утром многие люди вообще не осознают, что они ели ночью и понимают это по найденной пустой упаковке», — отметила Зеленкова-Захарчук.

Эксперт добавила, что зачастую расстройство может сопровождаться и другими болезнями. Она подчеркнула, что такие люди нуждаются в совместном лечении, назначенном сомнологом и психотерапевтом.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что режим питания поможет наладить пищевые привычки и справиться с расстройством пищевого поведения. По ее словам, в день важно делать три основных приема пищи и примерно один-два перекуса. При этом врач призвала не бояться жиров и углеводов, потому что они нужны организму, как и белки. Она также посоветовала заранее составлять меню на всю неделю.

Ранее россиян предупредили о негативном влиянии блогеров на здоровье детей.