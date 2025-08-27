На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о негативном влиянии блогеров на здоровье детей

Педиатр Рубцова: многие блогеры создают ложные идеалы и пропагандируют РПП
Freepik.com

Многие современные блогеры оказывают негативное влияние на детей и подростков, в том числе на их пищевые привычки. Они активно пропагандируют ложные идеалы, стремление к которым грозит их юным зрителям серьезными патологиями, предупредила в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук, главный врач детской поликлиники номер 99 ДЗМ Анастасия Рубцова.

В соцсетях сегодня большое количество блогеров, которые учат, как нужно жить, создают собственные марафоны и курсы, отметила врач. На психику подростка все это может очень сильно повлиять в негативном ключе, подчеркнула она.

«Это и демонстрация приоритета личностного успеха, если этот человек успешен, и стремление к каким-то достижениям в спорте. Всё это может сыграть злую шутку <…>», — пояснила Рубцова.

Любые навязанные ограничения ведут к проблемам, есть даже такой тип нарушения пищевого поведения, как «ограничительный», причем он в конечном итоге приводит к срывам, заключила педиатр.

До этого практикующий клинический психолог Анастасия Карачевцева рассказала, что попытки похудеть являются главной причиной, которая приводит к расстройству пищевого поведения (РПП). По ее словам, с детства многим внушают, что именно худые люди хорошие, поэтому они стараются худеть. Эксперт отметила, что к таким последствиям приводят привычка разделять продукты на «хорошие» и «плохие» и постоянные ограничения. Она добавила, что родителям нельзя навязывать детям желание похудеть или собственные пищевые привычки, а также заставлять их есть быстрее, так как РПП возникает из-за игнорирования эмоций.

Ранее врач рассказала, как справиться с РПП.

