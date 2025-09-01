Изменить представление об образовании: в Москве появилась инновационная школа

В Москве, на территории проекта «Остров» в Мневниковской пойме, появился проект, который может изменить представление родителей об образовании. Здесь 1 сентября открывает свои двери «Школа будущего». Под этим названием скрывается ГБОУ «Школа №2030», прославившаяся инновационными учебными проектами и использованием современного оборудования. Это не просто очередное здание с современным ремонтом, а пространство, где детей учат мыслить, творить, конкурировать и брать ответственность за свои решения. Почему этот образовательный проект далеко выходит за рамки привычного школьного расписания – в материале «Газеты.Ru».

Первый опыт создания «Школы будущего» в столице состоялся еще в 2007 году. Тогда цифровые доски и новые форматы уроков выглядели настоящим чудом. «Когда мы запускали первую школу, был эффект вау, потому что цифровизация в образовании только начиналась. Учителям пришлось осваивать совершенно новое пространство. Сегодня уже каждая московская школа оснащена техникой, поэтому удивить этим невозможно. Важно другое — смысл, ради которого мы работаем», — говорит директор школы Наталья Рябкова.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Сегодня, согласно рейтингу Департамента образования и науки Москвы, ГБОУ «Школа №2030» входит в топ-400 лучших школ столицы. А в рейтинге из 300 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, составленном агентством RAEX, она заняла 104-е место.

В чем смысл

Новая школа, рассчитанная на 800 учеников и примыкающий к ней детский сад на 125 мест включены в единый образовательный центр в «Острове». Все оборудовано по последнему слову техники: инженерные лаборатории, IT-полигон, классы для 3D моделирования и программирования, медицинский кабинет для тех, кто планирует связать жизнь с врачебной практикой, а также академические лаборатории для будущих ученых.

«Это огромный шаг вперед. За восемнадцать лет мы почувствовали, как меняется оснащение. То, о чем раньше можно было только мечтать, сегодня становится нормой», — говорит Наталья Рябкова.

Обучение строится на государственной программе, потому что школа придерживается принципа единого образовательного пространства.

«Москва — город, куда переезжает много семей из других регионов. Мы должны дать детям возможность безболезненно войти в столичную систему. Поэтому мы учим по государственным программам, но параллельно развиваем каждого ребенка с учетом его интересов и потенциала», — поясняет директор.

Для дошкольников также обеспечат множество возможностей для развития и занятий, включая музыкальный зал, спортивные площадки и помещения для разнообразных дополнительных и специализированных занятий. На территории центра образования также будет создана уличная зона со спортивными площадками и местами для отдыха и игр.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Новейшие образовательные технологии, впрочем, здесь не основное. Главный принцип работы школы – фраза римского философа Сенеки: «Не для школы, для жизни учимся». В ней создают мотивирующее пространство, которое воспитывает в детях творческое начало, умение быть успешным, способность конкурировать и при этом оставаться социально ответственным человеком. Современный выпускник школы будущего должен чувствовать себя лидером, понимать ценность знаний и быть готовым к новым вызовам.

Акцент в «Школе будущего 2030» сделан на том, чтобы образование стало процессом всей жизни. «Если раньше говорили, что знания даются на всю жизнь, то мы утверждаем: образование должно сопровождать человека на каждом этапе. Ребенок должен хотеть учиться снова и снова. Это принцип школы будущего», — отмечает Наталья Рябкова.

Как учат

Персонализация — ключевой элемент проекта. Родителей приглашают к беседе, чтобы вместе понять, к чему тянется ученик и в какой сфере он хочет себя попробовать.

«Если ребенку интересны роботы, он идет в IT-полигон и делает их своими руками. Если медицина — то у него есть возможность почувствовать себя врачом уже в школе. Главное, чтобы ученик был увлечен. Когда глаза горят, обучение становится настоящим удовольствием», — подчеркивает Наталья Рябкова.

С седьмого класса школьники смогут выбрать профиль. В числе направлений — гуманитарный, социально – экономический, технологический, физико-математический и естественно-научный. Особое внимание уделено иностранным языкам. Английский станет обязательным со второго класса, а по желанию родители смогут добавить французский, немецкий или китайский.

«Мы даже приглашаем носителей языка. Для нас важно, чтобы дети чувствовали себя частью глобального мира, ведь именно это формирует конкурентоспособность», — уверена Наталья Рябкова.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Школа в «Острове» уже сотрудничает с вузами. Старшеклассники смогут готовиться к поступлению в МИРЭА, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации и Российский университет дружбы народов. И это обязательное условие. Вузы становятся партнерами школы, помогают ребятам погрузиться в профессию и лучше понять, куда двигаться дальше».

Кто учит

Учителя — отдельная гордость школы. «Мое убеждение простое: личность может сформировать только личность. Талантливый учитель рождает талантливого ученика. Поэтому мы набираем увлеченных педагогов, которые любят детей и готовы работать с каждым индивидуально», говорит директор. Часть учителей пришла из школы на Звенигородке, часть — новые кадры, но все они, по ее словам, ждут открытия школы с особым интересом.

Организация школьной жизни также продумана. Ученики будут пользоваться электронными картами для входа и оплаты питания. Это удобно и безопасно. Родителям не нужно давать детям наличные деньги. Карта решает все вопросы». В младших группах питание готовят на месте, для школьников часть блюд поставляет комбинат, часть готовится в школьной кухне. Уже обсуждается установка буфетов на этажах.

Не забыли и про родителей. По опыту школы на Звенигородском шоссе для них могут организовать курсы программирования или анимации, а также открыть доступ к кружкам.

«Когда родители приводят детей на занятия, мы хотим предложить им что-то интересное для себя. У нас даже был опыт, когда мамы и папы занимались созданием мультфильмов вместе с детьми. Это объединяет семью и укрепляет связь со школой», — делится Наталья Петровна.

Набор в школу продолжается. Приоритет у семей, живущих в шаговой доступности. Но на свободные места принимаются и другие дети.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

«Если семья купила квартиру в «Острове», но еще не въехала, мы все равно рассматриваем заявку. Важно понимать, что мы идем навстречу каждой семье. У нас уже набрано 38 первоклассников, и, скорее всего, будет открыто два класса», — уточняет директор.

По ее словам, комплектация классов еще идет, сдача новых корпусов в «Острове» продолжается, значит, сюда переберутся новые семьи с детьми.

В центре внимания

Тема безопасности в новой школе проработана особо тщательно.

«На открытии первого сентября мы планируем линейку во дворе, чтобы праздник был доступен для всех родителей. Но дальше порядок будет строгим: дети проходят по картам, родители попадают внутрь только по заявке. Это защищает наших учеников и дает родителям уверенность, что их дети в безопасности», — рассказывает Наталья Рябченко.

Она же поделилась простым советом для родителей первоклассников: «Главное идти в школу с радостью. Учитель встретит каждого ребенка, поддержит и проведет его за руку в страну знаний. Не нужно бояться, это замечательный этап жизни, который открывает новые горизонты».

Таким образом, открытие «Школы будущего 2030» в проекте «Остров» становится важным событием не только для жителей района, но и для города в целом. Здесь объединяются технологии, талантливые педагоги и современная методология. Самое главное, что в центре внимания остается ребенок с его интересами, мечтами и потенциалом. В такой школе образование действительно становится не для школы, а для жизни.

РЕКЛАМА