Прокуратура Украины предъявила обвинения подозреваемому в убийстве нардепа

Львовская областная прокуратура предъявила подозрение 52-летнему львовянину в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Ему вменяют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. С подозреваемым продолжаются следственные действия, ведутся обыски по местам его проживания и пребывания. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, рассказали в прокуратуре.

30 августа во Львове убили бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него восемь раз, а затем скрылся. Парубий скончался до приезда медиков. Местонахождение подозреваемого было установлено 31 августа. Его задержали на территории Хмельницкой области.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». Украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что подозреваемый дал первые показания.

Ранее полиция Украины раскрыла подробности о подготовке к убийству Парубия.