Задержанный по делу об убийстве Парубия дал первые показания

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, начал давать показания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Есть первые показания подозреваемого. В настоящее время проводятся дальнейшие неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств этого убийства», — написал глава государства.

Зеленскому о ходе расследования доложил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

До этого Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

30 августа во Львове убили бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Парубий скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».

Ранее Парубия нашли в базе розыска МВД России.