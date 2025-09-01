На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция Украины раскрыла подробности о подготовке к убийству Парубия

Нацполиция Украины: подозреваемый в убийстве Парубия долго следил за ним
Roman Baluk/Reuters

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия долго следил за политиком и готовился к совершению преступления. Об этом сообщили в Telegram-канале национальной полиции Украины.

«Он долго готовился, следил, планировал и, наконец, нажал на курок», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотрудникам ведомства нужно было всего 36 часов, чтобы выйти на след и задержать подозреваемого.

До этого глава полиции Иван Выговский заявил, что в убийстве бывшего спикера Верховной рады есть «российский след». По его словам, перед законом будет «отвечать каждый». Он подчеркнул, что злоумышленник даже пытался убедиться, что жертва скончалась, а затем пытался скрыть следы.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Экс-спикер Рады скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на политика может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».

Ранее появилось фото задержания подозреваемого в убийстве Парубия.

