Аналитики назвали россиянам самые высокооплачиваемые профессии

RT: аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В сфере рабочих и линейных профессий по востребованности по итогам лета 2025 года первое место заняла вакансия слесаря со средней зарплатой в 97 133 рубля в месяц. А самой высокооплачиваемой в этой категории стала вакансия фрезеровщика – на этой позиции специалистам готовы платить порядка 159 861 рубль в месяц. Об этом RT сообщает со ссылкой на результаты исследования аналитиков «Авито Работы».

В категории транспорта и логистики наиболее востребованной оказалась вакансия курьера, где в среднем платят 146 297 рублей в месяц.

Также среди высокооплачиваемых профессий оказался водитель бензовоза, которому при полной занятости обещают зарплату в 222 581 рубль в месяц. При этом подчеркивается, что к специалистам есть строгие требования – в частности, необходима высокая квалификация, ответственность, так как перевозка топлива требует соблюдения правил безопасности, повышенной внимательности, отмечают аналитики.

Напомним, до этого в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) назвали самые востребованные профессии на ближайшие десятилетия. Так, отмечается, что в сельском хозяйстве в ближайшее время будут востребованы агроаналитики данных, использующие спутниковый и сенсорный мониторинг. В энергетике, в связи с повышенным вниманием к умным сетям и возобновляемым источникам энергии, возрастет спрос на инженеров по проектированию и обслуживанию энергосистем. В строительстве ключевым направлением остается информационное моделирование зданий.

Ранее в Госдуме призвали уравнять зарплаты врачей и замещающих их специалистов.

