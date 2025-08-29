В Госдуме призвали уравнять зарплаты врачей и замещающих их специалистов

Депутат Миронов призвал уравнять зарплаты врачей и замещающих их фельдшеров

Фельдшеры и акушеры, исполняющие обязанности врачей, должны получать зарплату, которая будет соответствовать проделанной работе. Об этом ТАСС рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

По его мнению, замещающие фельдшеры и акушеры должны получать соответствующее нагрузке вознаграждение, а не «символическую надбавку».

«Работаешь врачом — получай как врач. Иначе люди будут увольняться», — добавил парламентарий.

Он добавил, что СРЗП, региональные отделения партии и ее центры защиты прав граждан возьмут ситуацию под пристальный контроль.

По словам Миронова, для России здравоохранение является «безусловным приоритетом, без которого невозможно развитие страны.

В России с 1 сентября фельдшеры смогут официально исполнять обязанности лечащих врачей, включая терапевтов, акушеров-гинекологов и педиатров. По мнению эксперта здравоохранения, врача общей практики Романа Фишкина, опытные фельдшеры и акушеры в сельской местности уже давно работают за врачей.

