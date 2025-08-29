Названы самые перспективные направления на рынке труда будущего

В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) назвали самые востребованные профессии на ближайшие десятилетия. Такой прогноз был подготовлен по просьбе «Ведомостей».

По данным АСИ, спрос на специалистов в приоритетных отраслях экономики изменится под влиянием ускоренной модернизации и цифровизации.

В сельском хозяйстве в ближайшее время будут востребованы агроаналитики данных, использующие спутниковый и сенсорный мониторинг.

В энергетике, в связи с повышенным вниманием к умным сетям и возобновляемым источникам энергии, возрастет спрос на инженеров по проектированию и обслуживанию энергосистем.

В строительстве ключевым направлением остается информационное моделирование зданий.

В промышленности пользоваться спросом будут специалисты по управлению роботизированными производственными комплексами и технологиями цифрового моделирования и их интеграции с производственными процессами.

Профессии будущего стремительно набирают популярность и у российских школьников. Самыми востребованным направлениям стала робототехника. Ей отдают предпочтение 15% школьников, далее идет психология (9%), дизайн (6%) и блогинг (4%). Бывшие ранее в топе медицина и юриспруденция значительно уступают им по заинтересованности.

