В МВД сообщили о резком росте случаев мошенничества с использованием мессенджеров

МВД: число мошенничеств с использованием мессенджеров в России выросло на треть

Мошенники стали более активно применять мессенджеры для реализации преступных схем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства внутренних дел (МВД).

«При совершении ИКТ-преступлений на 2,2% возросло использование злоумышленниками сети Интернет (355 тыс. 182), на 35% — средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеры)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, таких преступлений было зафиксировано более 162 тыс.

До этого первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что россиян стали чаще пытаться обмануть с помощью схемы, связанной с рассылкой писем и звонков о запросах на просмотр сведений об имуществе. По его словам, главная цель таких сообщений — запугать человека и вынудить его позвонить по указанному номеру или перейти по ссылке.

31 августа в МВД сообщили, что мошенники стали использовать имитирующие мобильную платежную систему Mir Pay приложения.

Ранее студентка из Новосибирска помогла мошенникам украсть у пенсионерки 8,8 млн рублей.