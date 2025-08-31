Мошенники начали имитировать популярное приложение

Мошенники стали использовать имитирующие мобильную платежную систему Mir Pay приложения, обеспечивая переводы денег со счетов жертв на свои карты. Об этом сообщили ТАСС в МВД.

Аферисты используют технологию, которая условно называется «обратный NFC». Она имитирует приложение Mir Pay, подключая к смартфону жертвы карты мошенников.

«В результате, подойдя к банкомату и приложив смартфон, жертва переводит наличные средства на эти чужие карты», — сказали в пресс-центре.

Основными способами мошенничества остаются телефонные звонки от «служб безопасности», а также предложения разного рода инвестиций, оказывающихся на самом деле переводами денег напрямую злоумышленнкиам.

Недавно житель Поныровского района Курской области стал жертвой мошенников, обещавших ему миллионные доходы от инвестиций, и на протяжении двух лет переводит им свои сбережения. С 2023 года он несколько раз переводил деньги мошенникам. Даже находясь в полицейском участке он продолжал верить аферистам и говорил с ними по телефону.

Ранее российская студентка обогатила мошенников на 7 млн рублей.