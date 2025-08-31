На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенники начали имитировать популярное приложение

Мошенники имитируют приложение Mir Pay для перевода денег на чужие карты
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали использовать имитирующие мобильную платежную систему Mir Pay приложения, обеспечивая переводы денег со счетов жертв на свои карты. Об этом сообщили ТАСС в МВД.

Аферисты используют технологию, которая условно называется «обратный NFC». Она имитирует приложение Mir Pay, подключая к смартфону жертвы карты мошенников.

«В результате, подойдя к банкомату и приложив смартфон, жертва переводит наличные средства на эти чужие карты», — сказали в пресс-центре.

Основными способами мошенничества остаются телефонные звонки от «служб безопасности», а также предложения разного рода инвестиций, оказывающихся на самом деле переводами денег напрямую злоумышленнкиам.

Недавно житель Поныровского района Курской области стал жертвой мошенников, обещавших ему миллионные доходы от инвестиций, и на протяжении двух лет переводит им свои сбережения. С 2023 года он несколько раз переводил деньги мошенникам. Даже находясь в полицейском участке он продолжал верить аферистам и говорил с ними по телефону.

Ранее российская студентка обогатила мошенников на 7 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами