Студентка из Новосибирска помогла мошенникам украсть у пенсионерки 8,8 млн рублей

В Подмосковье задержали аферистку, укравшую у пенсионерки 8,8 млн рублей
Depositphotos

Сотрудникам полиции Московской области удалось задержать подозреваемую в крупном мошенничестве, жертвой которой два года назад стала пенсионерка из Подмосковья. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным следствия, пожилая жительница Подмосковья лишилась всех накоплений еще в 2023 году. Мошенники под разными предлогами выманили у пенсионерки 8,8 млн рублей. Оперативно задержать злоумышленников не удалось, полицейские установили личность пособницы аферистов, ею оказалась 21-летняя жительница Новосибирска.

Ее задержали по месту жительства выехавшие в служебную командировку сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД. Подозреваемая заключена под стражу, правоохранители устанавливают личности ее пособников. Возбуждено уголовное дело.

До этого петербуржец поверил лжегубернатору и отдал аферистам 20 млн рублей. Представившись главой города, неизвестные рассказали пострадавшему о крупном хищении из городского бюджета. Пенсионеру предложили помочь в поимке преступников. В результате он несколько раз встречался с курьерами злоумышленников, чтобы передать им свои деньги

Ранее на Кубани подросток снял 1 млн со счетов родителей по указанию аферистов и исчез.

