Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через запросы на имущество

Зафиксирован рост схем мошенничества через фальшивые запросы на имущество
Россиян стали чаще пытаться обмануть с помощью схемы, связанной с рассылкой писем и звонков о запросах на просмотр сведений об имуществе. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

Он рассказал, что злоумышленники используют электронную почту с поддельных адресов и звонки из якобы служб поддержки, создавая видимость официального общения с государственными структурами. Главная цель таких сообщений — запугать человека и вынудить его позвонить по указанному номеру или перейти по ссылке.

Таким образом мошенники пытаются получить доступ к персональным данным, реквизитам банковских карт или заставить перевести деньги «для защиты собственности».

Шейкин подчеркнул, что такие схемы особенно опасны, потому что играют на тревожности людей и их стремлении защитить свое имущество.

Любые звонки или письма, где от вас требуют немедленных действий, должны вызывать настороженность и проверку подлинности сообщения, добавил сенатор.

До этого в МВД сообщили, что мошенники стали использовать имитирующие мобильную платежную систему Mir Pay приложения.

Ранее мошенники придумали, как обходить закон о дропперах.

