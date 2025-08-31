В Сочи восстановили расписание в аэропорту

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

«Сегодня ночью вводились временные ограничения воздушного пространства», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на время ожидания детские группы размещались в отдельном помещении и всем пассажирам рейса А4-5089 Сочи — Алматы выдавались специальные коврики для комфортного ожидания.

Помимо этого, во время ограничений четыре борта приняли решение уйти на запасные аэродромы. Специалисты добавили, что в условиях корректировок расписания к работе аэропорта были привлечены дополнительные силы.

В публикации отмечается, что последние дни августа традиционно загружены большим потоком пассажиров. Представители воздушной гавани попросили граждан с уважением относиться друг к другу и уступать места пожилым.

В пресс-службе предупредили, что возможны переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух дней.

В аэропортах Волгограда и Сочи примерно в 6:00 30 августа также сняли аналогичные ограничения. Воздушная гавань Волгограда не принимала и не выпускала самолеты с 23:06, аэропорт Сочи — с 02:31.

