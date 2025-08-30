Аэропорты Волгограда и Сочи возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Волгограда и Сочи сняты ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета, летевших в Сочи», — написал Кореняко.

Воздушная гавань Волгограда не принимала и не выпускала самолеты с 23:06, аэропорт Сочи — с 02:31.

До этого обломки сбитого беспилотника повредили одну из технологических установок на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), в результате чего произошел пожар. Площадь возгорания составила около 300 кв. м. Спасатели эвакуировали сотрудников НПЗ. На месте работают сотрудники МЧС, а также специальные и экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее в Кремле высказались о продолжающихся атаках БПЛА ВСУ на Москву и регионы РФ.