Суд освободил от наказания одну из женщин, осквернивших памятник Жукову

Одна из фигуранток дела о повреждении памятника Жукову освобождена от наказания
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Одна из женщин, осквернивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, освобождена от наказания в виде принудительных работ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы суда, отмечая, что прошение второй фигурантки дела было отклонено.

Отмечается, что обе женщины подали ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) от отбывания принудительных работ, суды первой инстанции отклонили оба прошения, однако решения были обжалованы. По информации агентства, на этапе апелляции Анастасии Лысенковой удалось добиться освобождения, Вере Николаевой — нет.

Согласно материалам суда, в ходе слушания дела Лысенкова заявляла, что после УДО собирается вернуться на должность операционной медицинской сестры центра неврологии. Николаева отметила, что является донором крови и перечисляла средства на помощь военным медикам, выполняющим свой долг в зоне СВО.

Как пишет РИА, обе женщины имеют положительные характеристики с мест отбывания принудительных работ.

Инцидент произошел в начале июня 2024 года в центре Москвы. Две медсестры написали ГУР на памятнике Жукову, женщин сразу же задержали. В ходе допроса они рассказали, что повелись на уговоры телефонных мошенников с Украины. Изначально фигуранток заключили под стражу, но затем меру пресечения изменили на домашний арест.

Ранее полиция задержала девушку, оставившую надпись на памятнике Ахмату Кадырову в Москве.

