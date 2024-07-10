Медсестер по делу о надписи «ГУР» в центре Москвы выпустили из СИЗО

Московский городской суд принял решение перевести под домашний арест двух медсестер, которые написали на памятнике Георгию Жукову на Манежной площади аббревиатуру ГУР (главное управление разведки Украины. — Прим. ред.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Николаевой В. Н. и Лысенковой А. В. изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — говорится в сообщении.

Инцидент с порчей памятника Жукову произошел в начале июня. Обеих женщин обвинили по статье о повреждении воинских памятников (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК). В качестве максимального наказания им грозит до пяти лет колонии.

После задержания женщины рассказали, что повелись на уговоры телефонных мошенников с Украины. Им срочно нужны были деньги на погашение кредитов, а мошенники пообещали «кругленькую сумму». Позднее Николаева уточнила, что сначала злоумышленники выманили у нее 3 млн рублей, а потом заставили заняться вандализмом.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина написала «ГУР» на Лобном месте на Красной площади в Москве.