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Медсестер по делу о надписи «ГУР» в центре Москвы выпустили из СИЗО

Суд отпустил под домашний арест двух женщин, написавших ГУР на памятнике Жукову

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Московский городской суд принял решение перевести под домашний арест двух медсестер, которые написали на памятнике Георгию Жукову на Манежной площади аббревиатуру ГУР (главное управление разведки Украины. — Прим. ред.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Николаевой В. Н. и Лысенковой А. В. изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — говорится в сообщении.

Инцидент с порчей памятника Жукову произошел в начале июня. Обеих женщин обвинили по статье о повреждении воинских памятников (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК). В качестве максимального наказания им грозит до пяти лет колонии.

После задержания женщины рассказали, что повелись на уговоры телефонных мошенников с Украины. Им срочно нужны были деньги на погашение кредитов, а мошенники пообещали «кругленькую сумму». Позднее Николаева уточнила, что сначала злоумышленники выманили у нее 3 млн рублей, а потом заставили заняться вандализмом.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина написала «ГУР» на Лобном месте на Красной площади в Москве.

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