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Полиция задержала девушку, оставившую надпись на памятнике Ахмату Кадырову в Москве

Задержана девушка, написавшая «Ахмат слива» на памятнике Кадырову в Бутово

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители задержали девушку, которая оставила надпись «Ахмат слива» на памятнике Ахмату Кадырову в московском районе Бутово. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что подозреваемую задержали в подмосковном Орехово-Зуеве. Девушке 23 года, она зарегистрирована в Сергиевом Посаде.

Telegram-каналы Baza и «Осторожно, новости» сообщали, что неизвестный человек 13 ноября расписал памятник Ахмату Кадырову в Южном Бутово. Надпись на монументе обнаружили на следующий день коммунальщики и стерли ее.

14 ноября в полиции возбудили дело по ст. УК РФ «Вандализм». Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ахмат Кадыров — первый президент Чеченской Республики, отец Рамзана Кадырова.

В августе Тверской районный суд Москвы приговорил россиянок Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову к году принудительных работ за надпись на памятнике маршалу Жукову на Манежной площади.

Ранее в Петербурге вандалы исписали памятник Ленину в день годовщины Октябрьской революции.

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