«Обещали кругленькую сумму»: две медсестры могут попасть в колонию из-за одной надписи у Кремля Суд отправил в СИЗО женщин, написавших «ГУР» на памятнике Жукову

В центре Москвы две медсестры написали ГУР на памятнике Жукову. Женщин сразу задержали, и теперь им грозит до пяти лет колонии. При этом одна из них поддерживает Россию. Она призналась, что отдала телефонным мошенникам 3 млн руб., после чего те заставили испортить памятник. Всего злоумышленники обрабатывали жертву два месяца.

Тверской суд Москвы арестовал на один месяц и 30 суток двух женщин, которые написали аббревиатуру ГУР (Главное управления разведки Украины) на памятнике советскому маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. О решении сообщила пресс-служба московских судов в Telegram.

Обеих обвинили по статье о повреждении воинских памятников (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК). В качестве максимального наказания им грозит до пяти лет колонии .

Подозреваемых зовут Вера Николаева и Анастасия Лысенкова, первой 55 лет, второй — 28. В районе шести вечера 3 июня они пришли на площадь с двумя красным аэрозольным баллончиками и оставили надпись ГУР на памятнике. Женщин сразу же задержали, а аббревиатуру быстро стерли.

Выяснилось, что нарушительницы повелись на уговоры телефонных мошенников с Украины. Им срочно нужны были деньги на погашение кредитов, а мошенники пообещали «кругленькую сумму», пишет Telegram-канал Mash. Однако позже Николаева рассказала в суде, что сначала злоумышленники выманили у нее три миллиона рублей, а потом заставили заняться вандализмом. Преступление кураторы потребовали снимать на камеру.

Были ли Лысенкова и Николаева знакомы прежде, пока неизвестно. Судя по соцсетям Николаевой, она поддерживает СВО, отмечают СМИ.

«По словам родных, Вера (Николаева) никогда бы не решилась на такой поступок сама... Женщину описали как внушаемую и вспомнили, что в тот день она ушла с работы в 13 часов и вела себя странно», — отмечает Telegram-канал Baza.

Как рассказали родственники, мошенники обрабатывали медсестер в течение недели и угрожали им, если те не выполнят их требования. Николаева в суде уточнила, что общалась с мошенниками на протяжении двух месяцев.

Обе обвиняемые живут в Подмосковье, Николаева в Мытищах, а Лысенкова в закрытом городе Краснознаменск. Работают медсестрами, Николаева трудится в частной клинике.

«Мы должны побороть этого монстра»

Ситуация с телефонными мошенниками в России к началу 2024 году стала критической, предупреждал Сбербанк. Ежедневно они совершают до 20 млн звонков, а центром такого рода мошенничества остается Украина. Из того, что злоумышленникам получается выманить у россиян, до 40% идет на финансирование ВСУ.

«Появился новый очень печальный для всех нас симптом — глобальный страх россиян перед кибермошенничеством... Недавнее исследование показало, что больше всего жители нашей страны боятся стать жертвой терроризма и обмана телефонных мошенников», — отмечал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, мошенникам удается обмануть жертву примерно в одном случае из ста. Образовавшиеся на Украине мошеннические кол-центры Кузнецов назвал огромной и циничной индустрией.

«В правительстве Украины существует целая вертикаль, которая занимается организацией работы этого источника финансирования. Мы должны принимать беспрецедентные меры для того, чтобы побороть этого монстра», — призывал специалист.

На Украине удобно совершать преступления против россиян, поскольку власти вряд ли будут рьяно их расследовать, говорил судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий. Киев ведет информационную войну против России, и действия телефонных мошенников, которые обманывают россиян, «вписываются в эту парадигму». Эксперт добавлял, что мошенникам на руку и высокий уровень местной коррупции.

«Телефонное мошенничество — отнюдь не новое явление для Украины, где всегда были проблемы с борьбой с преступностью. На текущий момент оно используется и как оружие, и как средство обогащения», — предостерегал Долгицкий.