В российском лесу грибники нашли растяжки с гранатами

В Подмосковье местные жители обнаружили в лесу растяжки с гранатами
Жители города Солнечногорска в Московской области обнаружили в местном лесу растяжки с противопехотными гранатами. Кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал «Изнанка Москвы».

«В подмосковном Солнечногорске неизвестные решили устроить охоту на грибников. По лесу местами развешаны растяжки с противопехотными гранатами, которые, к счастью, были вовремя обнаружены», — говорится в сообщении.

Подробности уточняются.

В июне жители Одинцово нашли в зеленой зоне, которая находится неподалеку от жилого комплекса, растяжки из толстой медной проволоки. По их словам, кто-то натягивает кабель между деревьями, прямо через тропинку, по которой люди прогуливаются вечерами.

Местные опасаются, что ловушки, расставленные неизвестными, могут подвергнуть опасности их жизни и здоровье. Особенно, по мнению жителей, это грозит тем, кто ежедневно передвигается по лесу на велосипедах и мотоциклах.

Ранее сообщалось о происшествии в Туле, где судимый мужчина взорвал гранату в жилом доме.

