В Одинцово ищут неизвестного, который делает растяжки из проволоки в местном лесу

Неизвестный делает растяжки из медной проволоки в подмосковном лесу. Об этом стали писать в чате ЖК «Одинцово-1», сообщает «Осторожно, Москва».

Недавно жильцы комплекса стали находить в зеленой зоне, которая находится неподалеку от ЖК, растяжки из толстой медной проволоки. Кто-то натягивает кабель между деревьями, прямо через тропинку, по которой люди прогуливаются вечерами.

Местные опасаются, что ловушки, расставленные неизвестными, могут подвергнуть опасности их жизни и здоровье. Особенно, по мнению жителей, это грозит тем, кто ежедневно передвигается по лесу на велосипедах и мотоциклах. В ближайшее время они собираются обратиться в полицию.

Ранее в Приморье жильцы дома «заминировали» соседа за громкую музыку.