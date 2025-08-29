На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туле судимый мужчина взорвал гранату в жилом доме

В Туле мужчина взорвал гранату в жилом доме
true
true
true

Тульские силовики работают на месте взрыва в жилом доме. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на улице Кутузова. По данным Telegram-канала, мужчина взорвал гранату. По предварительным данным, пострадала девушка, на данный момент она находится в больнице. На кадрах с места заметно, как ее везут к карете скорой помощи.

«Дом разрушений не получил, на месте работают силовики», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала 112, по факту произошедшего следователи уже возбудили уголовное дело. Известно, что фигурант является сожителем пострадавшей, ранее он был судим по статье о незаконном хранении наркотиков.

Как сообщают местные паблики, пострадавшая получила осколочные ранения ног.

До этого в Туве школьник не выжил после того, как у него в руках взорвался неизвестный предмет. Вещь мальчик обнаружил в восьми километрах от села Сукпак, но, что это было, не уточняется.

В момент взрыва рядом с ним находился знакомый, но его удалось спасти. Он получил осколочные ранения рук, ног, головы, спины.

Ранее журналист подорвался на мине во время работы в Курской области.

