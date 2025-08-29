На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве прошла акция против издевательств над военными

РИА Новости: родные бойцов ВСУ вышли на протест из-за издевательств над военными
Thomas Peter/Reuters

В Киеве состоялась протестная акция, организованная родственниками военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), что стало реакцией на участившиеся случаи жестокого обращения с военными в различных бригадах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники в российских силовых структурах.

«В Киеве состоялся митинг родственников «пропавших без вести» и принудительно мобилизованных военнослужащих, где было озвучено множество претензий к командованию бригад, действующих на передовой», – сообщили источники агентства.

В июне в украинской столице около тысячи демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с действиями Агентства по розыску и управлению активами (АРМА), обвиняя его в произволе. Очевидцы сообщили, что среди участников, собравшихся в центре Киева, были ветераны, члены профсоюзов и представители различных общественных организаций. Местом проведения протеста стал район Дома профсоюзов.

Ранее протесты против ТЦК в Виннице стали самыми масштабными с начала конфликта на Украине.

