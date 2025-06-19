Недовольные украинцы массово вышли на улицы Киева

В центре Киева прошел самый масштабный протест за все время конфликта с РФ

На Украине прошел масштабный протест против действий АРМА – агентства по розыску и менеджменту активов. Об этом сообщает «Инсайдер UA».

Отмечается, что данный протест стал самым массовым с начала российской спецоперации — на улицы Киева вышли около тысячи человек. Все недовольные собрались под Домом профсоюзов.

Граждане обвинили агентство в отъеме земли и права на голос. Вышедшие на улицу украинцы поставили чиновникам ультиматум: либо те назначат военного руководителя ведомства, либо протесты расширятся. Срок — до 24 июня.

Официальных комментариев от украинских властей на данный момент опубликовано не было.

До этого депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что граждане страны должны противостоять решению президента Владимира Зеленского о привлечении 18-летних украинцев в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Речь идет о молодежных контрактах, о которых объявил украинский президент Владимир Зеленский в феврале. Особые условия действуют для украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. За год службы по контракту им предлагают миллион гривен, а также другие льготы.

Ранее родственники пленных десантников ВСУ вышли на протесты.