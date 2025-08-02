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Протесты против ТЦК в Виннице стали самыми масштабными с начала конфликта на Украине

ТАСС: протесты против ТЦК в Виннице стали самыми масштабными с начала конфликта
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Акции протеста против действий территориального центра комплектования (ТЦК) в Виннице на Украине стали самыми масштабными с начала конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«Итогом протестов стали столкновения с полицией, избиение женщин, массовые задержания и возбуждение уголовных дел против участников», — заявил собеседник агентства.

2 августа украинское издание «Страна» писало, что в городе вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации и сотрудников военкоматов после попытки «штурма» местного стадиона, куда сотрудники ТЦК согнали около сотни военнообязанных.

Как ранее писали украинские СМИ, протесты начались 1 августа. Сотрудники ТЦК привезли на стадион «Локомотив» около 100 мужчин. Вскоре на стадион попытались прорваться женщины с намерением их отбить. В какой-то момент им удалось сломать ворота и попасть внутрь. После этого к стадиону вызвали наряды полиции. Уточняется, что силовики хватали женщин и сажали их в служебные машины.

Ранее сообщалось, что украинец убегал от сотрудников ТЦК и упал с моста.

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