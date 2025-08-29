На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, кому не стоит употреблять мед

Врач Белоусов: мед противопоказан детям до одного года и диабетикам
close
Depositphotos

Мед является полезным продуктом, однако он противопоказан при диабете, аллергии, а также детям младше одного года из-за риска ботулизма. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«При умеренном употреблении натуральный мед действительно полезен. Он обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, помогает заживлению слизистой желудка, мягко стимулирует работу кишечника и служит питательной средой для полезной микрофлоры», — отметил специалист.

При этом он подчеркнул, что употреблять мед стоит умеренно — пары чайных ложек в день достаточно.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого предупреждала, что чрезмерное потребление меда грозит развитием сахарного диабета и заболеваний сердца.

По ее словам, многие рассчитывают на пользу этого продукта и начинают есть его в неограниченных количествах. Однако по содержанию сахара мед ничем не отличается от сахарного сиропа.

Ранее россиянам рассказали о самом полезном для здоровья меде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами