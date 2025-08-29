Врач рассказал, кому не стоит употреблять мед

Врач Белоусов: мед противопоказан детям до одного года и диабетикам

Мед является полезным продуктом, однако он противопоказан при диабете, аллергии, а также детям младше одного года из-за риска ботулизма. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«При умеренном употреблении натуральный мед действительно полезен. Он обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, помогает заживлению слизистой желудка, мягко стимулирует работу кишечника и служит питательной средой для полезной микрофлоры», — отметил специалист.

При этом он подчеркнул, что употреблять мед стоит умеренно — пары чайных ложек в день достаточно.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого предупреждала, что чрезмерное потребление меда грозит развитием сахарного диабета и заболеваний сердца.

По ее словам, многие рассчитывают на пользу этого продукта и начинают есть его в неограниченных количествах. Однако по содержанию сахара мед ничем не отличается от сахарного сиропа.

