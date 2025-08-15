На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, чем избыток меда в рационе грозит для здоровья

Врач Соломатина: избыток меда в рационе может вызвать диабет
Depositphotos

Чрезмерное потребление меда грозит развитием сахарного диабета и заболеваний сердца. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, многие рассчитывают на пользу этого продукта и начинают есть его в неограниченных количествах.

«Однако по содержанию сахара мед ничем не отличается от сахарного сиропа. Поэтому людям с инсулинорезистентностью, диабетом, а также при ожирении употреблять его достаточно опасно», — сказала Соломатина.

Врач подчеркнула, что здоровые люди могут съедать около одной-двух чайных ложек меда в день.

Директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого говорила, что полезные свойства меда для здоровья человека сильно переоценивают – на самом деле, даже в натуральном продукте в нем содержится очень мало важных для организма микроэлементов. При этом высок риск нарваться на фальсификат, который и вовсе может навредить, предупредила она. Замена сахара на этот продукт ничего не дает, кроме повышения затрат, считает Дианова.

Ранее в России назвали главную причину частой фальсификации меда.

