Врач рассказала о самом полезном для здоровья меде

Врач Писарева: гречишный мед наиболее полезен для здоровья
Freepik

Гречишный мед является наиболее полезным для здоровья, особенно это касается гипертоников и людей, страдающих от анемии. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

«Его отличает темный насыщенный коричневый цвет, отдающий немного в красноватый оттенок. В таком меде много железа, поэтому он особенно полезен тем, кто страдает анемией. Кроме того, он богат антиоксидантами, аминокислотами и способствует укреплению сосудов. Также гречишный мед помогает нормализовать давление гипертоникам», — уточнила эксперт.

Кроме того, для детей отлично подойдет акациевый мед, потому что он является не таким аллергенным. По словам врача, такой продукт улучшит работу желудочного-кишечного тракта. Липовый мед обладает хорошими противовирусными и антибактериальными свойствами, а также содержит ферменты, витамины групп К и В.

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что полезные свойства лимона и меда при нагревании выше 40°C значительно снижаются, поэтому в горячий чай их стоит добавлять только для вкуса. Если же добавить эти ингредиенты в подстывший напиток, можно сохранить большинство их важных для здоровья свойств, подчеркнула она.

Ранее врач-нутрициолог рассказала об опасных для детей продуктах.

