В Госдуме объяснили цель введения оценки за поведение в школах

Депутат Говырин: оценка за поведение в школе нужна для воспитательных целей
Владимир Федоренко/РИА Новости

Оценка за поведение в школе не должна служить наказанием для ребенка, ее назначение — сугубо воспитательное. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Для нас, родителей, это возможность получить от школы дополнительную информацию — не только об успеваемости по предметам, но и о том, как ведет себя твой ребенок, как общается с учителями и сверстниками», — объяснил парламентарий.

1 сентября 2025 года стартует пилотный проект по оценке поведения учеников. В нем примут участие школы из шести регионов: Новгородской, Ярославской и Тульской областей, а также из Луганской народной республики, Чеченской республики и республики Мордовия.

По данным опроса «Новости Mail», большинство россиян (80%) положительно отнеслись к инициативе ввести в школах оценки за поведение детей. Введение оценки, по мнению респондентов, поддержавших предложение, может помочь родителям лучше понимать ситуацию с поведением ребенка в школе и улучшить дисциплину в классе.

Ранее учителя раскритиковали возвращение в школы оценок за поведение.

