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Названы регионы, в чьих школах введут оценки за поведение

ТАСС: ЛНР, Чечня и Мордовия в числе регионов, где введут оценки за поведение
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Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Оценки за поведение с 1 сентября введут в Луганской народной республике (ЛНР), Чечне и Мордовии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, представленные на Всероссийском совещании для региональных министров образования, которое проходит в Севастополе.

Отмечается, что помимо перечисленных регионов, в качестве эксперимента планируется введение новой системы в Чеченской республике, а также в Новгородской, Ярославской и Тульской областях.

Из документа также следует, что к 1 июля будет составлен список школ, которые примут участие в эксперименте. Затем у этих образовательных учреждений будет месяц, чтобы разработать локальные нормативные правовые акты.

«Мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять оценку, кто ее будет выставлять. Критерии [нужны], чтобы мы очень выверенно действовали», — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Еще в прошлом году председатель общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Иконников предложил вернуть в российские школы оценку за поведение. По его словам, критерии этих оценок могла бы определить Российская академия образования. Президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность введения такой оценки.

Ранее в Екатеринбурге отец избил судью из-за оценок дочери-фигуристки.

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