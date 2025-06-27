«Показушная игра»: учителя раскритиковали возвращение в школы оценок за поведение

В российские школы с 1 сентября возвращаются оценки за поведение. Выставлять их будет классный руководитель с учетом мнений других педагогов и администрации школы. Однако эта мера не заставит детей хорошо себя вести, убежден член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков. В беседе с 360.ru он назвал такой шаг «показушной историей», основанной на примитивном понимании педагогики.

По мнению специалиста, проблемы учащихся в отношении с взрослыми – это обычные проявления подросткового поведения. На таких детей оценки никак не повлияют – напротив, они могут стать показателем авторитета хулиганов, считает он.

А что касается младшеклассников, то им подобные отметки вообще не нужны, считает учитель. Введение такой оценочной системы он связал не с заботой о школьниках и преподавателях, а с желанием продемонстрировать попытки принять какие-либо меры.

«Это какая-то волшебная палочка, которую хотят продемонстрировать: вот, смотрите, мы сейчас тут заботимся об учителях. Это неправда. Это на самом деле просто уловка, показушная какая-то игра», — заявил Казаков.

По его мнению, оценки за поведение могут спровоцировать новые конфликты между родителями и учителями, при этом самим педагогам будет крайне сложно выставить объективную отметку в условиях работы с перегрузками. В пример Казаков привел ситуацию, когда ребенок в школе плохо себя ведет из-за проблем в семье.

«Может его бьют, а он в школе таким образом себя проявляет. Мы ему ставим двойку, дома его вообще прибьют. Это абсолютно примитивное понимание того, как нужно работать с педагогикой», — заключил эксперт.

Напомним, 1 сентября 2025 года стартует пилотный проект по оценке поведения учеников. В нем примут участие школы из шести регионов: Новгородской, Ярославской и Тульской областей, а также из Луганской народной республики, Чеченской республики и республики Мордовия.

Ранее в Минпросвещения рассказали о вариантах оценки поведения школьников.