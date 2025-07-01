Россияне считают, что оценки за поведение улучшат дисциплину в школе

Большинство россиян (80%) положительно отнеслись к инициативе ввести в школах оценки за поведение детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«Большинство россиян (60%) положительно относятся к этой инициативе, 20% — скорее положительно», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что 10% опрошенных отнеслись к предложению Минпросвещения отрицательно, 7% — скорее отрицательно и 3% затруднились ответить на вопрос.

Введение оценки за поведение, по мнению респондентов, поддержавших предложение, может помочь родителям лучше понимать ситуацию с поведением ребенка в школе и улучшить дисциплину в классе.

При этом родители, выступившие против инициативы ввести оценки за поведение в школах, считают, что это может вызвать конфликты между учителями, учениками и родителями, а также усилит давление на детей.

Напомним, 1 сентября 2025 года стартует пилотный проект по оценке поведения учеников. В нем примут участие школы из шести регионов: Новгородской, Ярославской и Тульской областей, а также из Луганской народной республики, Чеченской республики и республики Мордовия.

Ранее в Минпросвещения рассказали о вариантах оценки поведения школьников.