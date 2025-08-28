На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе школьники бесплатно будут ездить в общественном транспорте

В Екатеринбурге школьникам отменили плату за проезд в общественном транспорте
true
true
true
close
Freepik

С 1 сентября в Екатеринбурге проезд для детей школьного возраста, с 7 до 18 лет, в наземном городском транспорте станет бесплатным. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, стоимость проездного билета на месяц в метро для школьников составит всего 200 рублей.

«Поручил главе города проработать все организационные моменты, связанные с бесплатным проездом школьников», — отметил Паслер.

В марте этого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников кто-то может высадить из общественного транспорта за неоплату проезда. Она добавила, что в России было уделено большое внимание льготам, которые предоставляет транспортный комплекс, особенно семьям с детьми, однако не всегда они реализуются. Спикер Совфеда призвала усилить контроль за ситуацией, поскольку до сих пор «школьника кто-то имеет право высадить из автобуса».

Как подчеркнула парламентарий, граждане должны понимать, что они имеют право пользоваться теми льготами, которые предоставляет им государство. Обращаясь к министру транспорта Роману Старовойту, Матвиенко призвала наладить более эффективную систему контроля.

Ранее в Липецке водитель автобуса высадил мальчика, у которого не получилось оплатить проезд.

