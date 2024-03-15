Водитель автобуса выгнал российского школьника из-за непрошедшей оплаты проезда

В Липецке водитель автобуса высадил мальчика, у которого не получилось оплатить проезд. Об этом сообщает издание «МОЕ! Липецк».

Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту №330. По словам очевидцев, водитель выгнал школьника на остановке «Полиграфический комплекс» после того, как у него не прошла оплата по карте. Как рассказали пассажиры автобуса, ребенок ехал в школу.

Официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.

Ранее в Саратовской области водитель напал на подростка из-за неоплаченного проезда в автобусе.