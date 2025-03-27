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Матвиенко обратилась к министру транспорта из-за высадки школьников из автобусов

Матвиенко возмутилась, что школьников могут высадить из автобуса за неоплату
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников кто-то может высадить из общественного транспорта за неоплату проезда.

«Это что такое? Что, частные перевозчики — это у нас государство в государстве? Или там семьи не знают о возможных льготах либо отказывают?» — задалась вопросом Матвиенко в ходе правительственного часа

Матвиенко добавила, что в России было уделено большое внимание льготам, которые предоставляет транспортный комплекс, особенно семьям с детьми, однако не всегда они реализуются. Спикер Совфеда призвала усилить контроль за ситуацией, поскольку до сих пор «школьника кто-то имеет право высадить из автобуса».

Как подчеркнула парламентарий, граждане должны понимать, что они имеют право пользоваться теми льготами, которые предоставляет им государство. Обращаясь к министру транспорта Роману Старовойту, Матвиенко призвала наладить более эффективную систему контроля.

До этого в Липецке водитель автобуса высадил мальчика, у которого не получилось оплатить проезд. Инцидент произошел на маршруте №330. По словам очевидцев, водитель выгнал школьника на остановке «Полиграфический комплекс» после того, как у него не прошла оплата по карте. Как рассказали пассажиры автобуса, ребенок ехал в школу.

Ранее в Саратовской области водитель напал на подростка из-за неоплаченного проезда в автобусе.

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