Врио губернатора Ростовской области рассказал о повреждениях при атаке беспилотников

Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в трех районах Ростовской области
Виталий Белоусов/РИА Новости

Обломки беспилотника, сбитого силами ПВО, упали на крышу дома в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Ночью средствами ПВО была отражена атака ВСУ по северу Ростовской области. БПЛА были сбиты в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах, рассказал он.

«В селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Дом на два хозяина обесточен», — написал врио губернатора, отметив, что из-за угрозы взрыва боевой части дрона, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов.

Основную часть людей разместили у родных и близких, 12 человек отвезли в пункт временного размещения, который развернут на базе сельского дома культуры.

Место падения БПЛА оцеплено, ожидается прибытие саперов, добавил Слюсарь.

До этого на станции в Волгоградской области приостановили движение поездов из-за падения обломков БПЛА.

Ранее в Ростове-на-Дону были повреждены 11 домов после атаки украинских дронов.

