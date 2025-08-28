В сентябре в России вступят в силу новые требования к компаниям

В России 1 сентября вступят в силу новые дополнительные требования к работе компаний, направленные как на повышение доверия клиентов, так и на безопасность сотрудников. В частности, организации, которые общаются с гражданами по телефону, обязаны будут маркировать свои звонки, чтобы абонент сразу видел название компании, которая пытается с ним связаться, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Чтобы подключить сервис, который позволит реализовать этот механизм на практике, необходимо будет заключить договор с оператором связи, отметил Говырин.

Еще одно нововведение – это предоставление подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать в выходные и праздничные дни, напомнил парламентарий. Правда, для того, чтобы воспользоваться этим шансом, нужно будет получить медицинское заключение и согласие.

«Это расширит кадровые возможности для сезонных работодателей», — считает депутат.

Кроме того, в сентябре вступит в силу обновленный порядок обучения работников правилам пожарной безопасности. Так, организации смогут проводить занятия в дистанционной форме, а также обязаны будут при этом вести учет прохождения инструктажей сотрудниками, заключил парламентарий.

Отметим, что также в Госдуме предлагают установить в России обязательную ежеквартальную индексацию зарплаты вместо ежегодной ,как это работает сегодня. Однако, как объяснил в беседе с «Москвой 24» эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян, в случае принятия инициативы рынок труда столкнется с ростом теневой занятости. При этом даже если предложение будет принято, в результате проиндексированы будут и цены, считает он.

Напомним, также с 1 сентября в России вступят в силу новые правила премирования работников. Теперь работодатели смогут заранее предусмотреть условие для снижения премии как дисциплинарное взыскание сотруднику. Но применять его можно будет только в отношении выплат, начисленных за то время, когда к работнику применили данное взыскание, а сам размер снижения не должен будет снизить месячную зарплату сотрудника более, чем на 20%.

Ранее работодателей предупредили о штрафах до 100 тыс. рублей за неоплату труда в выходные.