Россиянам напомнили об изменении системы премирования работников с 1 сентября

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила премирования работников. Теперь компании не смогут в произвольном порядке начислять сотрудникам премии, в том числе сокращать их по своему усмотрению, объяснил RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Сегодня премия зависит от достижения финансовых результатов компании и решения начальства, то есть право на нее не является безусловным, напомнил юрист. Порядок начисления премий обычно закрепляют в коллективном договоре, индивидуальном трудовом договоре или отдельном положении о премировании работников. Каждый руководитель сам решает, кому из работников и в каком размере выплатить премии.

«Обычно премия — это либо процент от среднегодового заработка, либо фиксированная выплата, либо процент от оклада, — отметил юрист. — При этом нередко между работником и работодателем возникали споры, связанные с лишением премии за совершение дисциплинарного проступка».

Изменения, которые начнут действовать в сентябре, подразумевают, что в теперь работодатели смогут заранее предусмотреть условие для снижения премии как дисциплинарное взыскание сотруднику. Но применять его можно будет только в отношении выплат, начисленных за то время, когда к работнику применили данное взыскание, а сам размер снижения не должен будет снизить месячную зарплату сотрудника более, чем на 20%, подчеркнул Хаминский.

Таким образом, работодатели должны будут прописать в обновленных договорах и соглашениях виды премий, их размеры, сроки и условия выплат, а впоследствии уже не смогут по своему усмотрению премировать или не премировать сотрудников, заключил специалист.

Отметим, что в Госдуму также внесли законопроект о начислении премии сотрудникам, отработавшим в компании пять и более лет. Как уточняет «Москва 24» со ссылкой на документ, инициатива предполагает изменение подхода к отпускным выплатам. В частности, начислять премии будут тем сотрудникам, которые на протяжении долгого времени работали на одном месте. Предполагается, что механизм будет работать по принципу выплаты 13-й зарплаты как способ мотивировать людей оставаться на одном месте работы.

Напомним, исследователи до этого выяснили, что средняя предлагаемая россиянам зарплата в августе 2025 года составила 87,4 тыс. рублей, что на 9% выше, чем в январе (80 тыс.). Причем «вилка» между наиболее и наименее оплачиваемыми профессиями на рынке труда в России может достигать более 170 тыс. рублей. Без учета руководителей и директоров, самые высокие зарплаты в стране сегодня предлагают IT-специалистам и представителям рабочих профессий.

