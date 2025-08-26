На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили об изменении системы премирования работников с 1 сентября

Юрист Хаминский: с 1 сентября премии россиянам будут платить по новой системе
true
true
true
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила премирования работников. Теперь компании не смогут в произвольном порядке начислять сотрудникам премии, в том числе сокращать их по своему усмотрению, объяснил RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Сегодня премия зависит от достижения финансовых результатов компании и решения начальства, то есть право на нее не является безусловным, напомнил юрист. Порядок начисления премий обычно закрепляют в коллективном договоре, индивидуальном трудовом договоре или отдельном положении о премировании работников. Каждый руководитель сам решает, кому из работников и в каком размере выплатить премии.

«Обычно премия — это либо процент от среднегодового заработка, либо фиксированная выплата, либо процент от оклада, — отметил юрист. — При этом нередко между работником и работодателем возникали споры, связанные с лишением премии за совершение дисциплинарного проступка».

Изменения, которые начнут действовать в сентябре, подразумевают, что в теперь работодатели смогут заранее предусмотреть условие для снижения премии как дисциплинарное взыскание сотруднику. Но применять его можно будет только в отношении выплат, начисленных за то время, когда к работнику применили данное взыскание, а сам размер снижения не должен будет снизить месячную зарплату сотрудника более, чем на 20%, подчеркнул Хаминский.

Таким образом, работодатели должны будут прописать в обновленных договорах и соглашениях виды премий, их размеры, сроки и условия выплат, а впоследствии уже не смогут по своему усмотрению премировать или не премировать сотрудников, заключил специалист.

Отметим, что в Госдуму также внесли законопроект о начислении премии сотрудникам, отработавшим в компании пять и более лет. Как уточняет «Москва 24» со ссылкой на документ, инициатива предполагает изменение подхода к отпускным выплатам. В частности, начислять премии будут тем сотрудникам, которые на протяжении долгого времени работали на одном месте. Предполагается, что механизм будет работать по принципу выплаты 13-й зарплаты как способ мотивировать людей оставаться на одном месте работы.

Напомним, исследователи до этого выяснили, что средняя предлагаемая россиянам зарплата в августе 2025 года составила 87,4 тыс. рублей, что на 9% выше, чем в январе (80 тыс.). Причем «вилка» между наиболее и наименее оплачиваемыми профессиями на рынке труда в России может достигать более 170 тыс. рублей. Без учета руководителей и директоров, самые высокие зарплаты в стране сегодня предлагают IT-специалистам и представителям рабочих профессий.

Ранее в Госдуме нашли неожиданный способ повысить зарплаты россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами